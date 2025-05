Barker — Offene Probe

Auch für sein nächstes Stück für die Gauthier Dance JUNIORS wählt Barak Marshall ein Szenario aus einer humorvoll verfremdeten Vergangenheit. Barker richtet sich an ein Publikum aller Generationen, mit einer märchenhaften Erzählweise, Zauber- und Puppentricks sowie reichlich Interaktion mit den Zuschauer:innen – und mit anspruchsvollen Inhalten: Das Stück spielt in den 1920-er Jahren und erzählt die Geschichte einer Rebellion: Sechs Bedienstete proben den Aufstand gegen ihre – für das Publikum stets unsichtbare – Herrschaft. Barak Marshall inszeniert hier wohlgemerkt kein düsteres Sozialdrama, sondern eine witzig überzeichnete, hoffnungsvolle Reise in die Freiheit, untermalt von der lebhaften Musik des Balkans.

Vor der Premiere finden die letzten Proben statt – aber nicht nur im Ballettsaal von Gauthier Dance, sondern auch in der Theaterhaus Sporthalle. Alle, die Zeit und Lust haben, sind ausdrücklich eingeladen, einzutauchen in den Probenprozess des Choreographen mit den Künstler:innen.

