Am 20. November 14:30 – 17:00 Uhr treffen wir uns um gemeinsam Weihnachtsschmuck zu basteln. Wer Lust am Basteln hat, kreativ ist, mal was Neues am Weihnachtsbaum oder den Fenstern möchte oder wer noch Geschenkideen sucht ist genau richtig!

Ursula Kimmel und Rita Weisenborn bringen die Ideen und tolle Vorlagen mit. Alle sind willkommen!