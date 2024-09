Bastelwerkstatt für Kinder von 5 bis 7 Jahren

Haustiere sind tolle Familienmitglieder! In der Bastelwerkstatt wird zunächst die Geschichte „Vermisst – Ich war hier!“ vorgelesen, geschrieben von Kashelle Gourley und illustriert von Skylar Hogan, erschienen 2024 bei Loewe Verlag GmbH. Sie handelt von einem Hund, der das Leben in seiner Familie verlässt, um seine Freiheit zu genießen. . Nach einigen Abenteuern als einsamer Wolf erkennt er jedoch, dass das Familienleben gar nicht so schlecht ist. Im Anschluss an die Geschichte wird gemeinsam etwas gebastelt. Die Bastelwerkstatt dauert zwei Stunden.