In »Super-Gau« beleuchtet Bea Davies die verheerenden Ereignisse der Fukushima-Katastrophe 2011 auf einzigartige Weise. Mit kunstvollen Zeichnungen und einer raffiniert verwobenen Erzählung wird die Geschichte von acht Menschen in Japan und Berlin erzählt, deren Leben auf überraschende Weise durch die Ereignisse am 11. März 2011 miteinander verbunden sind.

Bea Davies möchte mit dem Publikum über »Nachbarschaft« ins Gespräch kommen: Wer sind unsere Nachbar:innen? Wen nehmen wir regelmäßig war, kennen ihn:sie aber gar nicht? Dabei geht es um die Wahrnehmung der Menschen, die um uns herum leben. Anschließend werden diese Nachbar:innen gezeichnet.

Bea Davies, in Italien geboren, lebt als freie Illustratorin und Comiczeichnerin in Berlin.