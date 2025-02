Beck-Westphal, Gerstner, Seethaler, Smago – Wie finde ich meinen Weg – im Leben und Beruf?

Was will ich mit meinem Leben? Wie bewege ich mich zwischen dem Erwartungsdruck der Umwelt und der Vielfalt, die mir die Welt bietet? Wie treffe ich gute Entscheidungen für Ausbildung und Beruf? Gibt es ein optimale Methode, um die richtigen Schritte zu gehen? Oder muss ich auf mich selbst hören und mich auf meine Gefühle verlassen? Wie wichtig ist hier eine gute Selbsteinschätzung? Wer oder was bin ich überhaupt? – An diesem Abend wird das Treffen von Entscheidungen im Gespräch mit einer erfahrenen Lebensberaterin thematisiert.