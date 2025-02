Bei Frau Meier piept‘s

nach einem Bilderbuch von Wolf Erlbruch

Der Frühling kommt, zaubert alles bunt und mit ihm erwachen Leichtigkeit und Lebensfreude. Ja das Leben könnte so unbändig leicht sein, wenn da nicht Frau Meiers Kopf wäre. Frau Meier macht sich Sorgen, große Sorgen, riesige Sorgen: Was wenn es so stark regnet, dass das anwesende Publikum einfach weggeschwemmt wird? Und was wenn sie dann nicht genügend Regenschirme und Rettungsboote für alle haben? Herr Meier kocht ihr dann immer einen Pfefferminztee. Aber die Sorgen kommen wieder: Sie rumoren und stampfen, krachen und krakelen in ihrem Kopf. Das ist kaum auszuhalten. Manchmal hilft es dann ihrer Lieblingsbeschäftigung im Garten nachzugehen und dort Besuch von ihrer liebenswürdigen Nachbarin zu bekommen. Aber als weder Pfefferminztee noch Garten und Besuch mehr gegen den Krach in ihrem Kopf helfen, piept es plötzlich. Dieses Mal aber nicht in Frau Meiers Kopf, sondern im Garten. Und auf einmal ist da Piepchen, eine kleine Amsel, die das Leben der Meiers gehörig durcheinanderbringt. Jetzt hat Frau Meier plötzlich alle Hände voll zu tun. Aber dann soll Piepchen fliegen lernen, wie alle Vögel. Jetzt muss Frau Meier es dem Frühling gleichtun und herausfinden, wie das geht.