Als im Frühjahr 2016 die erste Ausgabe von KATAPULT erschien, war dies eine echte Innovation: Das Magazin bestand (und besteht bis heute) in erster Linie aus Infografiken und Schaubildern zu politischen wie gesellschaftlichen Themen. Komplexe Zusammenhänge und Phänomene werden auf einen Kern reduziert, den man auf einen Blick erfassen und über den man oft genug nur staunen kann. Für manche Kritiker:innen ging das einen Schritt zu weit in Richtung Vereinfachung, andere waren begeistert. Dieses Spannungsfeld hat Benjamin Fredrich, den Gründer von KATAPULT, nie geschreckt. Auch sonst legt er es nicht darauf an, allgemeine Erwartungen zu erfüllen: Er verweigert sich dem Wir-gehen-nach-Berlin-Trend und belässt den Redaktionssitz in Greifswald. Er positioniert sich politisch klar gegen Rechts, selbst wenn ihm das Ärger einbringt. Im Gespräch geht es um die vielfältigen Aktivitäten von Benjamin Fredrich und KATAPULT sowie den Platz, den der Verlag und das Magazin in der deutschen Medienlandschaft einnehmen. Gesprächspartner ist Tilman Rau, seit vielen Jahren Literaturhaus-Dozent für Reportage und journalistisches sowie erzählendes Schreiben.