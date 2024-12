Benjamin Friesinger Quartett & Verbreiterungsfach-Ensemble

Kraftvolle Melodien, ausgefeilte Kompositionen und lebendige Arrangements – das Benjamin Friesinger Quartett vereint all dies in einem einzigartigen Klangspektrum. Angeführt vom jungen Pianisten Benjamin Friesinger, der mit seiner Formation erstmals die Bühne betritt, entsteht ein energiegeladener Jazz, der sowohl Virtuosität als auch Emotion in den Vordergrund stellt und auf Bezügen zur Musikgeschichte aufbaut.

Das Quartett besteht aus erfahrenen Musikern, die ihre Fähigkeiten in den Dienst eines gemeinsamen Klangs stellen. Ihre Kompositionen und Arrangements sind präzise ausgearbeitet und bleiben gleichzeitig eng mit ihren improvisatorischen Wurzeln verbunden. Jedes Stück zeigt die gute Abstimmung und das musikalische Verständnis der Gruppe.

Ihr Debüt in der Stuttgarter Jazz-Szene ist ein wichtiger Schritt für die Band. Mit ihrem klaren Sound fügen sie der lokalen Szene eine neue Facette hinzu.