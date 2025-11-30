Bergglimmen Hohenstaufen

Wenn es nach Zimt duftet und sich erwartungsvolle Kinderaugen auf die Ofentür richten, dann ist Bergglimmen auf dem Hohenstaufen - ein besonders stimmungsvolles Laternenfest am 1. Advent.

Laterne- und Weihnachtslieder singen zu Live-Musik

Bis zur Dämmerung werden zu Live-Musik gemeinsam Laterne- und Weihnachtslieder gesungen.

Auch in diesem Jahr fährt der "Edeka STAUFERS Shuttlebus" vom Parkplatz der EWS-Arena nach Hohenstaufen und zurück - Abfahrt 14.30 Uhr - Platzreservierung erforderlich: info@berg-hohenstaufen.de Betreff: Shuttle Bergglimmen