Berkay Ateş

Türkçe tek kişilik oyun // Einpersonenstück in türkischer Sprache

Türkçe:

Salim; Adana’da ailesi ile yaşarken, İstanbul’a amcasının yanına gönderilir. Amcasının kebapçı dükkanında çalışırken, şahit oldukları onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Çocukluğundan bu yana en çok bildiği duygu olan çaresizlikle tekrar baş başa kalan Salim’e kaderi bir oyun daha oynamıştır. Salim de izleyiciye sorar: Keşke mi daha zordur kader mi?

Deutsch:

Salim; Während er mit seiner Familie in Adana lebte, wurde er nach Istanbul geschickt, um bei seinem Onkel zu leben. Während er im Kebab-Laden seines Onkels arbeitet, führt ihn das, was er erlebt, auf einen Weg, auf dem es kein Zurück mehr gibt. Das Schicksal spielte Salim einen weiteren Streich, der wieder einmal mit der Hilflosigkeit allein gelassen wurde, dem Gefühl, das er seit seiner Kindheit am meisten kannte. Salim fragt das Publikum auch: Ist Wunsch oder Schicksal schwieriger?