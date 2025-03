Bernhard Pörksen, Doris Dörrie

Zuhören, Gehörtwerden, den Dialog auf Augenhöhe führen – das sind Schlagworte unserer Zeit und zugleich häufig doch Leerformeln politischer Rhetorik. Was heißt es, wirklich zuzuhören, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen, sich der Weltsicht des anderen auszusetzen? Bernhard Pörksen zeigt, welche Mechanismen das Zuhören verhindern – ob im privaten Umgang oder in der Öffentlichkeit. Und er präsentiert Ansätze, die eine neue Offenheit, tieferes Verstehen und empathisches Zuhören ermöglichen. Wie erreicht man diejenigen, die man offenbar nicht mehr erreichen kann? Bernhard Pörksen, geboren 1969, ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen und u. a. bekannt geworden durch sein Buch »Die große Gereiztheit. Wege aus der kollektiven Erregung« (2018) und »Die Kunst des Miteinander-Redens. Über den Dialog in Gesellschaft und Politik« (mit Friedemann Schulz von Thun, 2020). Mit ihm spricht die Regisseurin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin Doris Dörrie. Über ihre bekannten Filmarbeiten »Männer«, »Kirschblüten – Hanami« und »Grüße aus Fukushima« hinaus schreibt sie Kinderbücher, Kurzgeschichten und Romane. Noch druckfrisch ist ihr jüngster Essay »Wohnen«, den sie tags darauf im Literaturhaus vorstellt. Doris Dörrie lebt in München.