Erleben Sie die epischen Klänge von Hans Zimmer bei „Best of Hans Zimmer“ mit dem Hollywood Filmorchester!

Genießen Sie die legendären Filmmusiken aus „Top Gun“, „Gladiator“, „The Lion King“, „Pirates of the Caribbean“, „Interstellar“ und vielen mehr, meisterhaft präsentiert von Solisten, Chor und großem Orchester.

Die mitreißende Musik wird durch eine beeindruckende Show mit Lichtinstallationen, Laserprojektionen und ausgewählten Filmabschnitten ergänzt und lässt die unvergesslichen Kompositionen Zimmers in einem spektakulären Konzertabend lebendig werden.

Ein Muss für alle Filmmusik-Fans!

Das HollywoodDas Hollywood Film Orchestra wurde für diese Konzertreihe gegründet und arbeitet in der Regel mit Staatsorchestern aus Europa zusammen. Es ist in den führenden Musikzentren der Welt aufgetreten, vom Koncerthuset in Kopenhagen bis zum Konzerthaus in Wien, vom Großen Festspielhaus Salzburg bis zum Salle Pleyel in Paris, von der Laeiszhalle Hamburg bis zur Tonhalle Zürich.