Big Mountain County wurden 2013 in Rom gegründet, als sich vier Jungs aus Süditalien trafen – zwei von den Hängen des Ätna und zwei von der Adriaküste.

Sie verband sofort eine gemeinsame Liebe zu The Stooges, MC5, The Velvet Underground und Joe Spencer, was zur Veröffentlichung einer 7-Zoll-Single führte, die vor rohem Garage Rock & Roll nur so strotzte.

Dieses Debüt katapultierte sie auf eine aufregende Tour durch Osteuropa, bei der sie Länder wie Ungarn, Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina bereisten. Bald darauf entfernten sie sich vom reinen Garage Rock und tauchten tief in die europäische Neopsychedelic-Renaissance ein, wobei sie sich in den folgenden Jahren einen Namen in der lebendigen europäischen Live-Szene machten und unter anderem auf Festivals wie dem Sziget Festival, dem Binic Folk Blues Festival, dem ESNS und dem Fusion Festival auftraten.