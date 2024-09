Bigger than us - Es beginnt mit Dir

Die 18-jährige Melati, die mit hunderten Jugendlichen nach Jahren ein Verbot für Einwegplastik auf ihrer Heimatinsel Bali erkämpft hat, begibt sich auf eine Reise um den Erdball, um sich mit anderen jungen Aktivist*innen auszutauschen und voneinander zu lernen. Mit ihrer Überzeugung und Entschlossenheit ist es ihnen allen gelungen einen wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung zu leisten. Am Ende des Films der französischen Regisseurin Flore Vasseur steht der klare Appell an das Publikum, nicht nur zuzuschauen, sondern selbst aktiv zu werden und sich der portraitierten weltumspannenden Bewegung anzuschließen, die längst mehr ist als die Summe ihrer Teile: eben „Bigger than us“.

Dokumentarfilm, Frankreich 2021, Regie: Flore Vasseur, empfohlen ab 13 Jahre