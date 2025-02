Bilderausstellung 60 Jahre Rauher Kapf

Der Rauhe Kapf, kleinster Stadtteil Böblingens, ist umgeben von Wald. Die Wohnungsnot, der Baulandmangel und das gegenüberliegende IBM Forschungslabor führten 1964 zu seiner Entstehung. Bis heute verbindet er Wohnraum für viele mit der Nähe zur Natur. So erwarten die Besucher*innen neben Plänen und Fotografien vom Bau der Siedlung auch eindrucksvolle Naturaufnahmen. Tiere und Pflanzen gehören genauso zum Bild dieses Stadtteils wie die Hochhäuser im Zentrum. Was den Stadtteil so liebenswert macht und wie er sich im Laufe der letzten 60 Jahre verändert hat werden Bewohner*innen berichten. Bei Getränken und Häppchen laden die Engagierten des Stadtteilarbeitskreises zum Verweilen, Staunen und Erinnern ein.