Bix Top Act: Bill Charlap Trio

Der 5-fach Grammy-prämierte Pianist und Komponist Bill Laurance verbindet scheinbar mühelos die unterschiedlichsten musikalischen Stile. Ursprünglich ausgebildetener klassischer Pianist, stellt Laurance als Gründungsmitglied von Snarky Puppy seit vielen Jahren seine einzigartige Kreativität und Improvisationsfreude unter Beweis.

Seine vielfältige Arbeit umfasst Werbekompositionen für Apple, Filmsoundtracks wie "Un Traductor" (2018) und Kooperationen mit renommierten Ensembles wie der WDR Big Band und dem Metropole Orkest. Zuletzt hat er gemeinsam mit Michael League das hochgelobte Album "Where You Wish You Were" (ACT Music) veröffentlicht. Seine neueste Veröffentlichung "Affinity" ist eine Hommage an den Jazzpianisten Bill Evans und zeigt Laurances Streben nach individuellen Interpretationen, wobei das Klavier die verbindende Konstante in seinem vielseitigen Schaffen bleibt.

Besetzung: Bill Laurance (p); tba.