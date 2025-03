Bix Top Act: Bill Charlap Trio

Der mit einem Grammy ausgezeichnete Pianist Bill Charlap ist mit vielen der führenden Künstler unserer Zeit aufgetreten, von Wynton Marsalis und Tony Bennett bis hin zu Phil Woods und Ron Carter. Er wird für seine Interpretationen des American Popular Songbook gefeiert und hat Alben mit der Musik von Hoagy Carmichael, Leonard Bernstein, George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, Richard Rodgers und Duke Ellington aufgenommen.

Seit 1997 leitet er das Bill Charlap Trio mit dem Bassisten Peter Washington und dem Schlagzeuger Kenny Washington, das als eine der führenden Gruppen im Jazz gilt. Das Trio erhielt Grammy-Nominierungen für Uptown Downtown (Impulse!/Verve), Somewhere: The Songs of Leonard Bernstein (Blue Note) und The Bill Charlap Trio: Live at the Village Vanguard (Blue Note). Ihre Aufnahme aus dem Jahr 2016, Notes from New York (Impulse!/Verve), erhielt eine Fünf-Sterne-Rezension in Downbeat, die sie als „Meisterklasse der Extraklasse“ bezeichnete. Die jüngste Veröffentlichung des Trios, „Street of Dreams“, markiert ihre Rückkehr zum Blue Note-Label. Das Bill Charlap Trio tourt durch die ganze Welt und zu seinen Engagements in New York zählen regelmäßige Auftritte im Jazz at Lincoln Center, im Birdland und im Village Vanguard.

Charlap war 18 Jahre lang künstlerischer Leiter des 92NY’s Jazz in July Festival. Er hat außerdem Konzerte für Jazz im Lincoln Center, im New Jersey Performing Arts Center (NJPAC), im Chicago Symphony Center und im Hollywood Bowl produziert. Derzeit ist er Direktor für Jazzstudien an der William Paterson University in New Jersey. Es wurde 1973 gegründet und ist eines der am längsten laufenden und angesehensten Jazzprogramme der Welt.

Charlap wurde in New York City geboren und begann im Alter von drei Jahren Klavier zu spielen. Sein Vater war der Broadway-Komponist Moose Charlap, der die Partitur für die Mary-Martin-Produktion von Peter Pan schrieb, und seine Mutter ist die Sängerin Sandy Stewart, die mit Benny Goodman auf Tournee ging, in den Shows von Ed Sullivan und Perry Como auftrat und einen Grammy erhielt Nominierung für den Preis für ihre Aufnahme „My Coloring Book“ aus dem Jahr 1963.

Charlaps Album mit Tony Bennett, The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern (RPM/ Columbia), gewann 2016 den Grammy Award für das beste traditionelle Pop-Gesangsalbum. Es zeigen Charlap und Bennett im Duett, in Zusammenarbeit mit dem Bill Charlap Trio und in Duo-Klavierauftritten mit seiner Frau, der renommierten Jazzpianistin und Komponistin Renee Rosnes.

Besetzung: Bill Charlap (p); Noriko Ueda (b); Carl Allen (dr)