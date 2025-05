Bix Top Act: Anat Cohen

Die Klarinettistin und Saxophonistin Anat Cohen erobert weiterhin Herzen und Köpfe auf der ganzen Welt mit ihrer ausdrucksstarken Virtuosität und charismatischen Bühnenpräsenz, ihre Auftritte sind laut DownBeat „ein Bild der Freude“.

Seit 2005 hat Anat auf ihrem Label Anzic Records immer zahlreiche Veröffentlichungen veröffentlicht, in denen sie von ansteckenden Swingern bis hin zu beschwingten Balladen, von kleinen Gruppen bis hin zu größeren Ensembles und wieder zurück reicht und dabei eine Welt der Musik erkundet. Zu Anats mehrfachen Grammy-Award-Nominierungen gehört eine für Triple Helix, das zweite Album ihres Tentet, einer außergewöhnlichen zehnköpfigen Band, die sie unter anderem in der Carnegie Hall und im SFJAZZ präsentiert hat. Sie hat auch mehrere Alben der brasilianischen Musik gewidmet, darunter das Grammy-nominierte Outra Coisa: The Music of Moacir Santos (mit dem Gitarristen Marcello Gonçalves) und das Grammy-nominierte Rosa Dos Ventos (mit Trio Brasileiro). Bloom, Anats 21. Album als Leaderin und das zweite ihrer neuesten Gruppe Quartetinho, wurde im September 2024 veröffentlicht. Die großartige Nat Hentoff brachte ihre Kunst auf den Punkt: „Anat macht das, was alle authentischen Musiker tun: Sie erzählt Geschichten aus ihren eigenen Erfahrungen.“ so tief empfunden, dass sie den Zuhörern sehr wahrscheinlich eine Verbindung zu ihren eigenen Träumen, Wünschen und Sehnsüchten herstellen.“

Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten wird Anat jedes Jahr von der Jazz Journalists Association und in Umfragen von Kritikern und Lesern von DownBeat zur Klarinettistin des Jahres gekürt. Im Jahr 2013 bezeichnete die New York Times sie als „eine Offenbarung“ auf der Klarinette und bezeichnete sie als die treibende Kraft, die sie als Soloinstrument ins 21. Jahrhundert gebracht hat. Der in Brooklyn lebende Künstler tourte um die Welt, von Nord- und Südamerika bis nach Europa, Asien und Indien, und trat als Headliner auf den Jazzfestivals in Newport, Umbria und North Sea sowie in der prestigeträchtigen Zankel Hall in Carnegie und in so heiligen Clubs wie New York's Village auf Vorhut. Anat hat mit Künstlern zusammengearbeitet, vom Latin-Jazz-Star Paquito D’Rivera über den Pianisten Fred Hersch bis hin zu ihren Brüdern, dem Trompeter Avishai und dem Saxophonisten Yuval, als die 3 Cohens. Im März 2025 wird sie mit „Anat Cohen: Journeys – A 50th Birthday Celebration“, einer Reihe von vier Jazzkonzerten im Appel Room des Lincoln Center mit Blick auf die Skyline von Manhattan, einen Meilenstein markieren.

Besetzung: Anat Cohen (cla, sax); tba.