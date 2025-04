Blütenrausch - Markt der unabhängigen Verlage

Kleine Namen, doch hellwach, wild und einzigartig. Beim »Blütenrausch – dem Markt der unabhängigen Verlage« - lässt sich wieder Neues entdecken. Es geht hier nicht um Auflagen, Glamour, Namen oder Wissen, sondern um die leidenschaftliche Hingabe zu Themen und Texten, die sich durch persönliche Gespräche noch potenzieren lassen. Bücher zum Lachen und Weinen, Nachdenken und Diskutieren auf die bestmögliche Art von:

Akono Verlag * AvivA Verlag * Bella triste * Berenberg Verlag * Berlin Review * Büchergilde Gutenberg * DerDiwan Hörbuchverlag * Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung * Edit Literaturzeitschrift * Edition Converso * Edition Hibana * Edition Moderne * Edition Paratexte * Édition totale éclipse * Edition.fotoTapeta * Folio Verlag * Frankfurter Verlagsanstalt * Gans Verlag * Guggolz Verlag * Hirzel Verlag * InterKontinental Verlag * Kanon Verlag * Karl Rauch Verlag * Kjona Verlag * Korbinian Verlag * Künstlerbücher Marion Schäuble * Litradukt * Luftschacht * Mairisch Verlag * Mareverlag * MaroVerlag * März Verlag * Merz Akademie * Mikrotext * Mitteldeutscher Verlag * Nonsolo Verlag * Novellix * Passanten Verlag * Philipp Reclam jun. Verlag * Prima.Publikationen * Reisedepeschen * Science Notes * Spring Magazin * Transit Buchverlag * Trottoir Noir * Verlag Das Wunderhorn * Verlag der Autoren * Verlag Freies Geistesleben und Urachhaus * Verlag Klaus Wagenbach * 8 Grad Verlag

Lernen Sie Stuttgart als Schauplatz einer Dystopie der Weltliteratur kennen, das bauernschlaue Städtchen Pfifferlingen, aus der Karibik Lyrik, Krimis und Romane im Speeddating. Sie finden Literatur in Einfacher Sprache und Comics zum Wohlfühlen. Newcomer:innen debütieren meist in Zeitschriften, auch Experimentelles wird dort erprobt. Ausgewählte Hefte stellen wir Ihnen vor. Wer möchte, kann am frühen Morgen im Schreibworkshop selbst Erinnerungen erfinden, zwischendurch am Nachmittag einen PriSecco probieren und bis spät in die Nacht mit Poesie und Pianomusik beim Stuttgarter Literaturfestival feiern. Na? Lust bekommen?

Vielleser:innen wie Einsteiger:innen in die Welt der Literatur, schauen Sie vorbei. Es lohnt sich!