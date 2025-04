Die Blackbyrds sind die süddeutsche Sensation für Beat und Sixties-Cover. Die Formation bezieht ihre mitreißende Extravaganz aus einer multikulturellen Mischung aus deutschen und chilenischen Musikern und hat sich ganz der englischen Sixties-Bewegung verschrieben. Sie haben die Platten dieser vielleicht besten Musik-Ära aus dem Keller gezogen und sie zur Religion gemacht. Damit zelebrieren sie die Sixties in ihrer rauen, unbehauenen und damit unmittelbarsten Art, wie in den Sechzigern in den verrauchten Clubs der Reeperbahn.