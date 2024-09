Konzertabend der vier Göppinger Musikkapellen aus Hohenstaufen, Faurndau, Holzheim und dem Städtischen Blasorchester Göppingen

Am Sonntag, 13. Oktober 2024 findet das traditionelle Konzert „Blasmusik aus Göppingen“ in der Stadthalle in Göppingen statt. Es treffen sich wie jedes Jahr die vier Kapellen, bestehend aus der Musikkapelle Hohenstaufen, dem Musikverein Faurndau, der Musikvereinigung GP-Holzheim und dem Städtischen Blasorchester Göppingen, um gemeinsam ein gemischtes Konzert aus Volksmusik und modernen Melodien zu geben.