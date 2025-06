Modern. Blues. Rock.

Wer einen Auftritt von Bleach To Black erlebt, wird mit ungewöhnlichen Interpretationen von echten Größen des modernen Blues-Rock überrascht. Die Liebe zur Musik, besonders zu Blues und Soul, verbindet die fünf Musiker, die sich gekonnt und leicht die ihre musikalischen Bälle zuspielen, ohne dabei die anspruchsvolle Aufgabe aus dem Fokus zu verlieren, ihr Instrument mit Leidenschaft zu spielen. Bleach to Black, das ist modern interpretierter Blues-Rock in seiner kraftvollsten Form.