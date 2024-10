Gitarren-Doppelspitze: Blug, Granfelt & Engelien liefern ein unvergessliches Gitarren-Match „Made In Heaven“

Die beiden herausragenden Gitarristen, Thomas Blug und Ben Granfelt, verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, die ihren Ursprung auf der Frankfurter Musikmesse in den späten 1990er Jahren fand. Seitdem haben sie immer wieder gemeinsam musiziert, wobei Thomas sogar als Gast auf Bens Soloalbum „Melodic Relief“ (2012) in Erscheinung trat. Im Jahr 2019 wurden sie eingeladen, im Rahmen von Martin Engeliens GO MUSIC eine Tour zu absolvieren, die sich als großer Erfolg erwies. Jetzt geht die faszinierende Zusammenarbeit in die nächste Runde!

Der Höhepunkt ihrer kreativen Symbiose aus dieser außergewöhnlichen Erfahrung manifestiert ein gemeinsames Album, welches nicht nur beeindruckendes musikalisches Können, sondern auch ihre Fähigkeit, harmonische Jam-Sessions zu gestalten und großartige Songs zu kreieren.

Die Veröffentlichung ist für Frühsommer 2024 geplant.

Ben Granfelt, der mit einer imponierenden Geschichte von Welttourneen mit z.B. Wishbone Ash oder den Leningrad Cowboys und 20 Soloalben glänzt, betont die Freude, die es ihm bereitet, mit Thomas Blug zusammenzuarbeiten. Auf der Bühne verschmelzen die Harmonien ihrer Gitarren zu einem fesselnden Klangbild, getragen von intensiven musikalischen Dialogen.

Thomas Blug, unter dem Namen „Stratking of Europe“ bekannt (Titel verliehen von Fender 2004 als bester Stratocaster Spieler Europas), hat ebenfalls zahlreiche Soloalben veröffentlicht und jongliert geschickt zwischen seiner Rolle als Gründer von Bluguitar – einem Unternehmen für Gitarrenverstärkerdesign – sowie seinen künstlerischen Engagements. Ob mit seiner Band Blug Plays Hendrix oder seinem Power Trio Rockanarchie, Thomas findet stets Gelegenheit, sein virtuoses Gitarrenspiel zu präsentieren.

Martin Engelien, der kreative Kopf hinter den GO MUSIC Konzerten, ist in der deutschen Musikszene als Bassist, Produzent und Musiker ein etablierter Name. Seine langjährige Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern wie Klaus Lage und Albert Mangelsdorff unterstreicht seine beeindruckende Vielseitigkeit.

Die drei Musiker erhalten tatkräftige Unterstützung von Tommy Fischer am Schlagzeug, einem äußerst talentierten Drummer, der bereits mit Stars wie Miller Anderson und Guildo Horn zusammengearbeitet hat.

Die unvergleichliche Verschmelzung der Talente von verspricht ein Gitarren-Match „Made In Heaven“, das die Zuhörer auf eine unvergessliche musikalische Reise mitnimmt.