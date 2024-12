Der Schlagzeuger Markus Hassold, feiert Ende 2024 sein beeindruckendes 50-jähriges Jubiläum als Schlagzeuger. Es war am Weihnachtsfest 1974, als er sein erstes richtiges Schlagzeug bekommen hatte, nachdem er zuvor schon ein halbes Jahr - wie damals üblich - auf Waschmittel-Trommeln seine ersten Annäherungen an das Instrument vollzog und so bereits im Alter von acht Jahren seine musikalische Reise begann. Heute ist er ein erfahrener Musiker mit einer beeindruckenden Laufbahn, die von Jazz über Rock bis hin zu Funk reicht. Im nun endlich ans Tageslicht tretenden Trio BoFraMa vereint er nun seit einiger Zeit zwei weitere herausragende Musiker, die mit einer einzigartigen Klangästhetik und spielerischer Virtuosität die moderne Jazzlandschaft bereichern. Die drei kennen sich schon seit den 1980er-Jahren, als Markus seine ersten Schritte in die Stuttgarter Jazzszene unternahm.

An der Gitarre glänzt Boris Kischkat, der mit seinem unverwechselbaren Gespür für Harmonie und seinen poetischen Arrangements auf der Konzertgitarre eine Atmosphäre schafft, die das Publikum in neue Klangwelten entführt. Seine Verbindung von klassischer und Jazzgitarre verleiht dem Trio eine inspirierende und gefühlvolle Tiefe.

Franco Petrocca am Bass bringt mit seiner internationalen Erfahrung und Vielseitigkeit eine kraftvolle Dynamik in die Gruppe. Der gefragte Bassist und gefühlvolle Improvisator hat sich in der europäischen Jazzszene längst etabliert und lässt in seinem Spiel Einflüsse von Funk und Latin bis hin zu klassischer Musik einfließen. Sein musikalisches Feingefühl und sein tiefes Verständnis für das Zusammenspiel machen ihn zu einer tragenden Kraft im Trio. Seine langjährige Erfahrung und sein ausgereiftes rhythmisches Gespür verleihen dem Trio eine kraftvolle Basis und lassen Raum für spannende, vielschichtige Improvisationen.

Gemeinsam verkörpern die drei Musiker des Trios die Essenz des modernen Jazz: Harmonie, rhythmische Präzision und meisterhafte Improvisation verbinden sich zu einem einzigartigen Klangerlebnis, das das Publikum auf eine faszinierende musikalische Reise mitnimmt. Und wenn der Name des Trios anmutet, wie der Markenname eines Medikaments, dann hilft dieses ganz sicher gegen harmonische Verstimmungen, musikalische Einfalt und rhythmische Langeweile.