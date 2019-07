An drei Abenden wird das idyllische Mössinger Freibad zum Kino.

Kino unterm Sternenhimmel wird auch 2019 in Mössingen geboten: Von Donnerstag, 8. August bis Samstag, 10. August 2019 lädt die Stadt Mössingen zum Open-Air-Kino ins Mössinger Freibad ein. Dieses ganz besondere Kino-Erlebnis unter freiem Himmel ist jedes Jahr sehr beliebt – sei es als tolles Urlaubserlebnis oder als kleine Auszeit vom Alltag. Das großzügige Freibadgelände und leises Wellenplätschern im Hintergrund bieten eine besonders reizvolle Kulisse für einen außergewöhnlichen Filmabend. Vor Filmbeginn und in einer kurzen Pause sorgen Mössinger Vereine in bewährter Weise für eine kleine Bewirtung mit Getränken und Knabbereien und runden das Kinoerlebnis damit bestens ab.

An den Kino-Tagen öffnet das Mössinger Freibad nach dem Badebetrieb wieder jeweils um 20.45 Uhr seine Pforten für die Kinobesucher; Beginn des Films ist bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr.

Karten:

Für alle drei Filme sind ab Montag, 1.07.2019 Karten im Vorverkauf erhältlich. Es stehen für jeden Film maximal 500 Karten bzw. Plätze zur Verfügung. Einen Verkauf an der Abendkasse im Freibad Mössingen gibt es nur nach Verfügbarkeit. Vorverkaufsstellen: Freibad Mössingen, Stadtbücherei Mössingen und VR Bank eG (Filialen in Mössingen und Gomaringen).

Das Open-Air-Kino im Freibad wird grundsätzlich bei jeder Witterung, ausgenommen Sturm oder Unwetter, durchgeführt!

"Bohemian Rhapsody"

(USA 2018 - 135 Minuten / FSK ab 6 Jahren)

Regie: Bryan Singer

Darsteller: Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton u. a.

Der Film feiert auf mitreißende Art die Rockband Queen, ihre Musik und ihren außergewöhnlichen Leadsänger Freddie Mercury. Mercury widersetzte sich Klischees, trotzte Konventionen und wurde so zu einem der beliebtesten Entertainer der Welt. Der Film erzählt vom kometenhaften Aufstieg der Band durch ihre einzigartigen Songs und ihren revolutionären Sound. Sie haben beispiellosen Erfolg, bis Mercury, dessen Lebensstil außer Kontrolle gerät, sich unerwartet von Queen abwendet, um seine Solokarriere zu starten. Für das „Live Aid”-Konzert vereinigt sich die Band wieder. und trotz seiner AIDS-Diagnose beflügelt Mercury die Band zu einem der herausragendsten Konzerte in der Geschichte der Rockmusik. Queen zementiert damit das Vermächtnis einer Band, die bis heute Außenseiter, Träumer und Musikliebhaber gleichermaßen inspiriert.