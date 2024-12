Bonfire zählen ohne Zweifel zu den wichtigsten deutschen Hardrock-Formationen der zurückliegenden 50 Jahre. In ihrer erfolgreichsten Phase mit den Albumklassikern ‚Fireworks‘ (1987), ‚Point Blank‘ (1989) und ‚Knock Out‘ (1991) gehörte die Gruppe neben den Scorpions und Accept zu den drei international angesehensten Formationen des Landes, inklusive Triumphen in ganz Europa und Übersee, gefeierten Tourneen mit Judas Priest und ZZ Top, goldenen Schallplatten, hohen Charts-Platzierungen, TV-Auftritten und mehr als 35 Millionen Clicks auf YouTube allein für ihren Hit ‚You Make Me Feel‘. Die Trademarks der Band sind und waren immer schon tiefmelodische Hardrock-Songs, angetrieben von einer fesselnden Gitarrenarbeit, groovenden Rhythmen und einprägsamen Gesangsmelodien.

Bis in die aktuelle Gegenwart hinein begeistern Bandgründer/Gitarrist Hans Ziller und seine erstklassig besetzte Band ihre Fans regelmäßig mit neuen Veröffentlichungen und mitreißenden Shows. Am 24. Januar 2025 kommt ihr aktuelles Album ‚Higher Ground‘ auf den Markt, ein kraftvolles Paradebeispiel für das glänzende Songwriting und die ungezügelte Spielfreude der beteiligten Musiker. Um die Wartezeit bis zum Album- Release zu verkürzen, erscheint bereits am 22. Oktober 2024 mit ‚I Died Tonight‘ die erste Vorabsingle inklusive Video, gefolgt von der zweiten Single ‚I Will Rise‘ am 19. November 2024 und der Ballade ‚When Love Comes Down‘ am 6. Januar 2025, ebenfalls mit sehenswertem Video.

Quasi parallel zum Veröffentlichungstermin des neuen Albums gehen Bonfire ab dem 21. Januar 2025 auch wieder auf eine großangelegte Tournee durch Deutschland, Holland und die Schweiz. Zudem sind für den kommenden Sommer einige Festivalshows geplant, im Herbst 2025 wird dann der zweite Teil der ‚Higher Ground‘-Tour starten. Hans Ziller zählt schon jetzt die Tage, bis seine Band endlich wieder auf der Bühne steht. Er sagt: „Auf die ‚Higher Ground‘-Tour freue ich mich wirklich sehr. Bonfire anno 2025 sind eine verschworene Truppe mit herausragenden Musikern, die für diese Band alles geben.

Bereits auf der 2023er ‚Origins‘-Tournee konnten wir die Besucherzahlen verdreifachen, deshalb erwarte ich für 2025 mit dem großartigen neuen Album restlos ausverkaufte Konzerte. The fire is back, und zwar gewaltig!“ Wer sich davon persönlich überzeugen möchte, sollte sich unbedingt schon jetzt ein Konzertticket sichern!