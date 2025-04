Aalens Geschichte endet nicht am Gmünder Torplatz. Oder anders gesagt: Als Anfang des 19. Jahrhunderts die mittelalterliche und reichsstädtische Stadtmauer samt der Toranlagen geschleift wurde, begann für Aalen eine ganz neue Zeit. Dank Eisenbahn, Dampfmaschine und Unternehmergeist entstand in der verträumten Stadt an Kocher und Aal ein boomendes Industriezentrum. Spätestens in den 1970er Jahren überholte die Boomtown Aalen sogar die alte Rivalin Gmünd als Große Kreisstadt, Industrie- und Hochschulstandort sowie als Kulturzentrum in Ostwürttemberg.

Um diese 200 Jahre Dynamik soll es in der besonderen Führung „Boomtown Aalen“ gehen. „Besonders“ deswegen, weil sie komplett von der Rathausterrasse erzählt wird. Mit dem Panorama auf das moderne Aalen jenseits der reichsstädtischen Gassen lässt sich leichter erklären, welche Wachstumsschübe die Stadt nach 1802 erlebte.