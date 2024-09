Ihr 20-jähriges Bestehen feiern die Freunde und Förderer des Robert Bosch Krankenhauses e.V. mit einem Benefizkonzert des Bosch Jazz Orchestras. Mit Bigband-Klassikern der Swing-Ära von Count Basie bis Duke Ellington entführt es das Publikum in eine Ära des Jazz, in der der Groove regierte und die Tanzflächen bebten. Die Band zeigt ihre Vielseitigkeit mit heißen lateinamerikanischen Rhythmen, coolen Funk-Nummern und aktuellen Jazz-Rock- und Pop-Titel.

Das Bosch Jazz Orchestra wurde im November 2006 gegründet und setzt sich in klassischer Bigband Besetzung vorwiegend aus Bosch-Mitarbeitenden zusammen, die in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen der Bosch Gruppe im Großraum Stuttgart tätig sind und die in ihrer Freizeit die Begeisterung für Bigband-Jazz teilen. Unter der virtuosen musikalischen Leitung des renommierten Profitrompeters Josef „Sepp“ Herzog zaubert das Bosch Jazz Orchestra diesen fetten Bigband-Sound, der jeden Zuhörer in den Bann zieht. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Jazz und erleben Sie dessen unvergleichliche Energie.

Die Erlöse der Ticketeinnahmen kommen dem Verein Freunde und Förderer des Robert Bosch Krankenhauses e.V. zugute. Der Verein finanziert Projekte und Forschungsvorhaben, die nicht durch die Regelversorgung abgedeckt sind. Er ermöglicht somit, die medizinische, therapeutische und pflegerische Qualität im Sinne einer ganzheitlichen Patientenversorgung am Robert Bosch Krankenhaus weiter zu steigern. Auch Qualifizierungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Ehrenamtliche sollen durch Spenden weiter vorangetrieben werden.

Damit orientiert sich der Verein an den Grundsätzen Robert Bosch d. Ä. (1861–1942), der seinerzeit bereits mit seinem Appell „Jeder soll mitwirken zum Wohle des Ganzen“ für bürgerschaftliches Engagement eintrat.