Brainstorm & Arion

Wenn es um Metal „Made in Germany“ geht, führt kein Weg an BRAINSTORM vorbei. Jetzt stehen aufregende Zeiten bevor: Die Band hat bei Reigning Phoenix Music einen neuen Plattenvertrag unterschrieben und wird Anfang 2025 ihr neues Studioalbum „Plague Of Rats“ veröffentlichen. Das neue Album markiert nicht nur einen weiteren Meilenstein in der Karriere der Band, sondern belebt mit zwei Singletracks auch die indische Thematik wieder, die erstmals auf „Soul Temptation“ (2003) präsentiert wurde. Mit Songs wie dem Fanliebling „Shiva’s Tears“ setzte die Band damals unvergessliche Akzente, die bis heute nachwirken. Produziert wurde „Plague Of Rats“ von Seeb Levermann (Orden Ogan, Angus McSix), der der Band half, die rohe Energie ihrer Live-Auftritte ins Studio zu transportieren. Das Albumcover stammt von Gyula Havanczák, der schon bei früheren BRAINSTORM-Veröffentlichungen für das Artwork verantwortlich war. Andy B. Franck betont: „Wir arbeiten nur mit Leuten, denen wir zu 100 Prozent vertrauen. Dieses Team gibt uns die Freiheit, uns voll auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Musik.“ Besonders hervorzuheben ist, dass „Plague Of Rats“ keine ruhigeren Songs oder Balladen enthalten wird. Stattdessen geht das Album voll nach vorne, ungebremst und kompromisslos. „Es spiegelt die Energie und Entschlossenheit wider, die wir derzeit als Band spüren. Wir sind hungrig und bereit, mit diesem Album richtig Gas zu geben“ Andy B. Franck Mit „Plague Of Rats“ kehrt BRAINSTORM nun stärker und kreativer zurück als je zuvor. Das Album ist der nächste große Schritt in ihrer Karriere und zeigt, dass sie nach wie vor zu den führenden Vertretern des deutschen Metal zählen. Fans können sich auf eine geballte Ladung Metal freuen – und BRAINSTORM sind bereit, wieder die Bühnen dieser Welt zu rocken. BRAINSTORM – Metal „Made in Germany“ – und das Beste kommt noch! Als eine der wichtigsten und beständigsten Bands des Genres ist die lange Karriere von BRAINSTORM voller Highlights. Eine echte Erfolgsgeschichte mit mehr als zehn chartstürmenden Alben, mehr als zwanzig erfolgreichen Tourneen und über tausend atemberaubenden Live-Shows - und sie wird immer noch fortgeschrieben. So geht 2025 die Reise für BRAINSTORM weiter - zusammen mit ARION.

Die finnische Modern-Melodic-Metal-Band ARION hat in kürzester Zeit eine beeindruckende Karriere hingelegt, indem sie die Erhabenheit des Symphonic Metal mit eingängigen, modernen Elementen verbindet. Die Band, bestehend aus Lassi Vääränen (Gesang), Iivo Kaipainen (Gitarre), Georgi Velinov (Bass), Arttu Vauhkonen (Keyboards) und Topias Kupiainen (Schlagzeug), ist bekannt für ihr technisches Können und ihre einnehmende Bühnenpräsenz. ARION wird für ihre kraftvollen Melodien, komplexen Kompositionen und dynamischen Live-Auftritte gefeiert. Darunter: 2023 Special Guest bei der Dream Theater Tour EU+UK, 2022 Support für Gloryhammer + Brothers Of Metal UK oder 2019 Special Guest für Battle Beast EU- Die Band wurde 2011 in Helsinki gegründet und hat sich sowohl in Finnland als auch international einen Namen gemacht. Ihr Sound ist intensiv, emotional und wahrhaft persönlich. Am ersten November erblickte jüngst die neueste Single "From An Empire To A Fall" das Licht der Welt. Starkes grooviges Riffing, ein eindrucksvolles Gitarrensolo und atmos-phärische Keyboard-Lines verbinden sich in dem Song, kombiniert mit Lassi Vääränen erstklassigen Vocals. Ein Song, der sich an all diejenigen richtet, die versuchen aus ihrem Käfig auszubrechen. Lasst euch niemals unterkriegen! Wir dürfen uns zudem sehr bald auf eine neue Scheibe von ARION freuen!

STRANGER VISION ist eine italienische Power-Prog-Metal-Band, die 2019 mit dem Ziel gegründet wurde, einen einzigartigen, intensiven und zutiefst persönlichen Sound zu erschaffen. Fans von Savatage, Blind Guardian, Symphony X und Dream Theater beeinflusst werden hier auf ihre Kosten kommen! Ihr Debütalbum Poetica (2021) wurde in der Zeit der Pandemie veröffentlich. Poetica fand trotz mangelnder Live-Repräsentation großen Anklang beim Publikum und bot ein künstlerisches Licht in diesen schwierigen Zeiten. Ihr darauf folgendes zweites Konzept-Album Wasteland (2022) wurde von T.S. Eliot's Gedicht "The Waste Land" inspiriert und enthält bemerkenswerte Kollaborationen mit Künstlern wie Hansi Kürsch (Blind Guardian) und Tom S. Englund (Evergrey). Am 8. November 2024 veröffentlichten STRANGER VISION ihr drittes Studioalbum "Faust Act I: Prelude to Darkness", ein ehrgeiziges Werk, das von Goethes Meisterwerk inspiriert ist.