Brouillon pour un dictionnaire des amantes / Lesbian People / Lesbische Völker

Eine dreisprachige Konzertlesung.

Von Monique Wittig und Sande Zeig. Übersetzung Gabrielle Meixner und Verena Stefan.

Musikgestaltung : Anne-Catherine Kaiser und Naëma Tounsi

„Manch eine wird / das sage ich / in künftigen Zeiten / an uns denken“ (Sappho)

Quelqu’une, je crois, se souviendra dans l’avenir de nous

“Let me tell you / this, someone in / some future time / will think of us”

,,Lesbische Völker. Ein Wörterbuch", erschien 1976 in französischer Sprache unter dem Titel ,,Brouillon pour un dictionnaire des amantes". Die amerikanische Ausgabe (1979, Lesbian Peoples, Material for a Dictionary), die Monique Wittig und Sande Zeig selbst verfassten, ist gegenüber der französischen leicht verändert. Auf Wunsch der Autorinnen legten wir der deutschen Übersetzung die amerikanische Fassung zugrunde.” (Gabrielle Meixner und Verena Stefan.)

Dreisprachige Konzertlesung mit Ruby Minard, Naëma Tounsi, Aline Martin und Anne-Catherine Kaiser (Klavier).

Eine Veranstaltung vom Projekt 100% MENSCH (Stuttgart) und À livre ouvert / Wie ein offenes Buch (Straßburg).

Künstler*innen:

Naëma Tounsi – Schauspielerin und Sängerin.

Nach ihrem Literaturstudium an der Universität Straßburg und am Konservatorium von Colmar in den Abteilungen Operngesang und Schauspiel arbeitete sie für mehrere elsässische und deutsch-französische Theatergruppen. Das Unterrichten begeistert sie ebenso wie die Theater- und Gesangsimprovisation. Seit August 2022 hat sie die Chance, ihre Zweisprachigkeit in mehreren Stücken auszuüben.

Ruby Minard – Schauspielerin

Ruby Minard teilt ihre Aktivitäten zwischen Theater, Synchronisation und Film, aber auch Schreiben, Schauspielerführung und Dramaturgie. Sie ist insbesondere mit der Kompanie Quai n7 seit ihrer Gründung im Jahr 2016 verbunden.

Aline Martin – Schauspielerin

Mit dem Verein À livre ouvert / wie ein offenes Buch pflegt sie die Weitergabe der Lust am Wort und am Lesen indem sie zahlreiche Workshops, Autorenlesungen und musikalische Lesungen initiiert, die

den Zugang zur Kultur von und für alle fördern sollen.

Anne-Catherine Kaiser – Pianistin

Ihre Neugier und ihr eklektischer Geschmack bringen Anne-Catherine Kaiser dazu, an verschiedenen Formen von Aufführungen teilzunehmen, zwischen Poesie- und Tanzfestivals, Uraufführungen von zeitgenössischen Opern, der Leitung von Musicals, interdisziplinären Forschungen, mit einer Vorliebe für die Beziehung zwischen Text und Musik.

Sprache: Frz. / Dt. / Engl. (mit Simultanübersetzung)