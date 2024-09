Anton Bruckner 1824-1896 Messe in E- moll und Motetten

Bertholt Brecht (1898-1956) Hans Eisler (1898-1962) Kantate „Gegen den Krieg“ op. 55

Arvo Pärt geb. 1935 Da pacem

Kammerchor Stuttgart

Klassische Philharmonie Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Genau am Todestag von Anton Bruckner, dem 11. Oktober feiert die Musik für Sindelfingen den 200. Geburtstag des genialen Österreichers mit einem Konzert der Extraklasse. Die Kontakte von Bezirkskantor Daniel Tepper haben ein Gastspiel von Frieder Bernius und seinem Kammerchor in der Martinskirche möglich gemacht.

„Aus tausendfach verschlungenen Wegen brausen die gewaltigen Tonwellen daher und bilden in der wundervollen Harmonie einen mächtigen Strom, der das Herz mit Gewalt packt und fortreißt zu demutvollster Andacht, zu frommer Begeisterung, zu freudigem Jubel wie zu tiefster Rührung“. So ein Vorbericht des „Linzer Volksblattes“ zur Uraufführung der Messe in E anlässlich der Teileinweihung des Linzer Domes 1869. Bereits 1862 hatte Bruckner den Auftrag erhalten ein Werk zur Grundsteinlegung zu komponieren, der Auftrag zur Komposition der Messe in E folgte 1866. Die späte Uraufführung war Verzögerungen beim Bau geschuldet, damals wie heute nicht außergewöhnlich. In der Musik des österreichischen Komponisten Hanns Eisler spielt die entschlossene Ablehnung des Krieges eine auffällige und durchgängig präsente Rolle. Nicht zuletzt durch das eigene Kriegserlebnis bedingt (Eisler war als Achtzehnjähriger in den Ersten Weltkrieg eingezogen worden) erscheint die Anklage des Krieges schon in seinen frühesten Liedern. Der pazifistische Appell durchzieht in der Folge sein jahrzehntelanges Schaffen

Der A-cappella-Satz "Da pacem Domine" (2004) des estnischen Komponisten Avo Pärt greift auf Vokalformen des 15. Jahrhunderts zurück. Das asketische Werk ist von bezwingender Radikalität. Seine biblisch-christlichen Botschaft ist so klar, dass sich die Frage, ob solche Bekenntnisse heute noch gegen den säkularen Zeitgeist ankommen können erst gar nicht stellt.