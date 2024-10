Das Jahr 2023 haben Bruckner mit der Indie-Hymne "Party mit mir selbst" abgeschlossen – nun steht ein Jahr voller neuer Musik an. Das Ergebnis präsentieren die Brüder am 3. November in Stuttgart im Im Wizemann.

Mit neuen Songs im Gepäck get es für Bruckner nach eineinhalb Jahren Pause auf Tour in die großen Clubs Deutschlands. Nachdem die Band im Sommer nur wenige ausgewählte Festivals, wie Hurricane, Southside und Rocken am Brocken spielt, wird die "Weniger Allein Tour" die Gelegenheit für viele sein, die einzigartige Energie der Band bei ihren abwechslungsreichen Shows einzufangen: Denn bei Bruckner wird getanzt, gefeiert, geweint und gelacht. Dabei spürt man immer das Herz, das sie in jeden Teil ihrer Konzerte stecken, vom Bühnenbild bis zur Musik.