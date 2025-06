Stellen Sie sich eine Zeit vor, in der Wasser noch mühsam in Eimern in die Häuser getragen werden musste – Brunnen waren damals unverzichtbare kommunale Einrichtungen. Heute hingegen verleihen sie der Innenstadt von Ellwangen ihren einzigartigen Charme und laden zum Verweilen ein. Auf unserem Brunnenspaziergang entführen wir Sie in die faszinierende Historie der kunstvollen Brunnen, die nicht nur das Stadtbild prägen, sondern auch spannende Geschichten erzählen.

Uhrzeit: 18 Uhr