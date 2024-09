Bubu's French Night feat. Malo Mazurié

Beide aufgewachsen im Frankreich der Zwischenkriegszeit, Boris Vian und Bourvil waren zwei facettenreiche Künstler. Schauspieler, Buchschreiber, Maler, Musiker, Sänger… In ihren Liedern kann man immer Spuren von anderen Disziplinen erkennen. Tragödie wie Komödie, Traurigkeit wie Freude, Absurd wie Revolte. Während Bourvil berühmter durch Filme wie Drei Bruchpiloten in Paris ist, war Boris Vian schon im jungen Alter ein talentierter Autor mit Büchern wie : Ich werde auf eure Gräber spucken, oder Der Schaum der Tage. Weniger bekannt als Sänger haben sie jeweils trotzdem ein Kapitel der Chanson Française geprägt. Beeinflusst von Jazz aber auch von Troubadourlied sprechen beide in ihrer Ästhetik über Liebe, Schönheit und Nostalgie.

Ein Kapitel der Kindheit des Kontrabassspielers Nicolas Buvat haben sie auch geschrieben. Um ihnen zu danken, wird diese Bubu’s French Night mit dem französischen renommierten Trompeter unter ihrem Namen gefeiert.

Malo Mazurié ist ein französischer Jazztrompeter. Er ist von einer seltenen Frühreife geprägt und tritt bereits im Alter von zehn Jahren auf. Mit achtzehn Jahren gewann er bereits Preise am Konservatorium von Rennes in den Fächern Klassik und Jazz und machte im Jahr darauf seinen Abschluss am Centre des Musiques Didier Lockwood. Er taucht gerne tief in die verschiedenen Stilrichtungen, vom klassischen Jazz bis zum Swing, vom Bebop bis zum zeitgenössischen Jazz ein. Diese Vielseitigkeit macht ihn heute dank seiner Qualitäten als Solist und Sideman zu einem der gefragtesten Trompeter auf der europäischen Bühne. Malo teilt die Bühne regelmäßig mit renommierten Musikern wie Scott Hamilton, Harry Allen, Evan Christopher oder Thomas Dutronc. Er tritt auf internationalen Bühnen und großen Festivals wie Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, Nice Jazz Festival, dem Théâtre du Châtelet oder Ronnie's Scott auf. Er spielt auch in Asien, den USA, Afrika, dem Nahen Osten und in ganz Europa. Zusammen mit seinen Mitstreitern Sébastien Girardot und Félix Hunot ist er außerdem Mitbegründer des Trios Three Blind Mice.