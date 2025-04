Burhan Qurbani, Kenda Hmeidan

Fünf Jahre nach seiner furiosen Adaption von »Berlin Alexanderplatz« kehrt Burhan Qurbani mit einer Regiearbeit zurück, die William Shakespeares »Richard III« neu interpretiert und in das Berlin von heute verlegt. Atmosphärisch dicht, visuell streng und mit geschliffenen Dialogen führt »Kein Tier. So Wild.« in einen unerbittlich geführten Krieg zweier arabischstämmiger Familien, in dem sich die jüngste Tochter der einen mit Intrigen und Morden ihren Weg brutal und ohne Rücksicht auf Verluste nach oben bahnt – und schließlich einen hohen Preis dafür bezahlt. Kurzes Filmgespräch mit dem Regisseur und Autor Burhan Qurbani und der Hauptdarstellerin Kenda Hmeidan.