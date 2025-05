Das COLOURS International Dance Festival bringt den Tanz zu den Menschen – weit über die Theaterhaus-Bühnen hinaus! Denn wie gewohnt wollen Eric Gauthier und die Company sowie ausgewählte Kursleiter:innen ganz Stuttgart in Bewegung bringen: überwiegend open-air und immer unwiderstehlich einladend. 2025 kommt ein neues Format dazu: die COLOURS Collaborations in Kooperation mit Stuttgarter Kulturpartnern.

Tanz plus bewegte Bilder auf der Leinwand: Tanzfilme vereinen das Beste aus beiden Welten. In Kooperation mit COLOURS haben die Stuttgarter Arthaus Kinos eine Tanzfilm-Reihe zusammengestellt, zu sehen vom 20. Juni bis 11. Juli 2025 im Kino Atelier am Bollwerk. Das Sahnehäubchen: Im Anschluss an die Screenings stehen Vertreter:innen der Tanzszene für Fragen zur Verfügung.

Freitag, 20. Juni 2025 um 18:00 Uhr

Billy Elliot – I Will Dance. (Großbritannien 2000. Regie: Stephen Daldry)

Im Gespräch: Eric Gauthier, Künstlerischer Leiter COLOURS International Dance Festival & Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart

Sonntag, 22. Juni 2025 um 18:00 Uhr

Akram Khan’s Giselle. (Großbritannien 2018. Regie: Ross MacGibbon)

Im Gespräch: N.N. Akram Khan Company

Mittwoch, 25. Juni 2025 um 18:00 Uhr

Pina – tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren. (Deutschland & Frankreich 2011. Regie: Wim Wenders)

Im Gespräch: Robert Sturm, langjähriger Assistent und Probenleiter von Pina Bausch und heute Künstlerischer Betriebsdirektor Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

Sonntag, 29. Juni 2025 um 15:00 Uhr

Neneh Superstar. (Frankreich 2022. Regie: Ramzi Ben Sliman)

Im Gespräch: Barbara Melo Freire, Tänzerin Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart

Dienstag, 1. Juli 2025 um 18:00 Uhr

Das Leben ein Tanz. (Frankreich & Belgien 2022. Regie: Cédric Klapisch)

Im Gespräch: Bruno Guillore, Associate Artistic Director Hofesh Shechter Company

Freitag, 11. Juli 2025 um 18:00 Uhr

Mr. Gaga (Israel Schweden Deutschland Niederlande 2015. Regie: Tomer Heymann)

Im Gespräch: Maya Botzer Simhon, ehemalige Tänzerin Batsheva Dance Company und Tänzerin in NEW EARTH von Shahar Binyamini