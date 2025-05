Gruppenausstellung The Stage is Yours! in der EXOgallery mit Arbeiten von Cigdem Aky, Susanne Bonowicz, Ryan Crotty, Timo Grimm, CB Hoyo, Eric Shaw, Valo Valentino, Marina WitteMann und Marc Woehr. Kurator: Eric Gauthier

Das COLOURS International Dance Festival bringt den Tanz zu den Menschen – weit über die Theaterhaus-Bühnen hinaus! Denn wie gewohnt wollen Eric Gauthier und die Company sowie ausgewählte Kursleiter:innen ganz Stuttgart in Bewegung bringen: überwiegend open-air und immer unwiderstehlich einladend. 2025 kommt ein neues Format dazu: die COLOURS Collaborations in Kooperation mit Stuttgarter Kulturpartnern.

Eric Gauthier, privat selbst ein leidenschaftlicher Kunstsammler, lädt führende Bildende Künstler:innen der Gegenwart ein. So unterschiedlich ihr Stil und ihre Techniken auch sind – die Hauptrolle in all ihren Arbeiten spielt als universelle Ausdrucksform die Farbe.

Vernissage am Donnerstag, 5. Juni 2025 um 19:00 Uhr mit Eric Gauthier und Galerie-Chefin Ilona Keilich

Performance von Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart am Sonntag, 5. Juli 2025 um 18:00 Uhr

Finissage am Sonntag, 26. Juli 2025 um 18:00 Uhr mit einem Konzert von Eric Gauthier