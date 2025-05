COLOURS in the City

Ein Tanzboden mitten in Stuttgart, wo drei Tage lang die Sohlen brennen: Das ist der COLOURS Playground auf dem Schlossplatz, der im Schatten der Alleebäume alles von Jazz Funk, Afro und Breaken bis zu Ballett oder Lindy Hop bietet – umsonst und draußen, für Junge und Alte, für Hobbytänzer:innen und begeisterte Anfänger:innen. Einfach mal mitmachen und herausfinden, welcher Stil am meisten Spaß macht, oder beim Stadtbummel einen kleinen Tanz einlegen! Jeweils eine Stunde lang zeigen die Besten ihres Faches wie’s geht – einfache Schritte, die Grundlagen, den richtigen Rhythmus. Abends gibt es dann nach einer Einführung Live-Musik zum Mittanzen oder Mitschwelgen. Ab 19:00 Uhr gibt es Einführungen in Tango (Freitag), Line Dance (Samstag) und Lindy Hop (Sonntag). Ab 20:00 Uhr schaltet der Playground dann endgültig in den Genussmodus – für einen langen sommerlichen Tanzabend mit Live-Musik-Begleitung.