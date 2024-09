Caligula's Horse | Support: Woomera

CALIGULA`S HORSE

Die australische Progressive-Metal-Band Caligula's Horse ist zurück! Die vierköpfige Band aus Brisbane, die für ihre dynamischen, schwebenden Klanglandschaften, ihre schwere, melodische Komplexität und ihren gewaltigen Live-Sound bekannt ist, läutet mit Charcoal Grace, das jetzt über InsideOutMusic erscheint, ein neues Kapitel ein.

Charcoal Grace ist das 6. Studioalbum der Band und verbindet rohe Rockpower mit immenser emotionaler Tiefe. Charcoal Grace ist aus der statischen Hoffnungslosigkeit geboren, die die Pandemie der Band und einem Großteil der Welt in den letzten Jahren aufgezwungen hat. Es ist ein Album, das mit den Erfahrungen und Ergebnissen dieser Zeit abrechnet und letztlich auf eine Katharsis abzielt - auf eine hoffnungsvollere Zukunft.

Ihre farbenfrohe und emotionale Musik hat eine tiefe und dauerhafte Verbindung zu Fans auf der ganzen Welt geschaffen.

WOOMERA

Die Band aus Karlsruhe und Ulm bewegt sich leidenschaftlich zwischen progressivem Metal und atmosphärischem Post-Rock mit Mathe-Einflüssen. Die vier jungen Musiker präsentieren in ihren Songs mächtige Klangstrukturen, die von komplexen Rhythmen und kraftvollen Bässen getragen werden. Mantraartige, meditative Passagen wechseln sich mit brachialen Riffs und treibenden Drums ab. Woomera reproduziert das Gefühl der wärmenden, aufgehenden Sonne live auf der Bühne. Mit dem Klang einstürzender Berge und der Intimität wachsender Bäume verzaubert ihre Live-Performance das Publikum. Gegründet 2014 als Highschool-Band, belegte die Band den zweiten Platz beim 2021 New Bands Festival und spielte auf Das Fest Karlsruhe und das Unifest. „Ein spaciger und hypnotischer Trip. Musik als Droge, Konzerte als Rausch“, so beschreibt Klappe Auf die Band.