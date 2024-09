CAMOUFLAGE, 2023 stolze 40 Jahre im Geschäft, gingen in der fernen Vergangenheit bei missliebigen Kritikern gerne als „Depeche Mode für Arme” durch. Welch gravierende Fehleinschätzung! Denn die drei Herren aus Bietigheim hatten in den letzten vier Dekaden nicht nur internationale Hits, allen voran „Love Is A Shield” oder „The Great Commandment” zu verzeichnen. Sondern sie besaßen darüber hinaus stets ihren eigenen Stil, der partout mit nichts zu vergleichen ist. Der Dreier erfand sich musikalisch auf insgesamt acht Studioalben stetig neu und erstaunte immer wieder kraft seiner kreativen Häutungen. Von Pop über Dancefloor bis hin zu Dark Wave und ab und an Ambient war jede Menge an unterschiedlichsten Stilrichtungen vertreten.

Nach Jahren der Abstinenz aus der Musik-Branche hat sich das Schwaben-Trio auf seine alten Stärken zurückbesonnenen. „Rewind To The Future And Goodbye“ lautet das Motto der ersten Tournee seit acht Jahren. „Das „Rewind“ steht für das Zurückspulen in unserer Diskografie. Kombiniert mit dem Wort „Future“ ergibt das Ganze „Zurückspulen in die Zukunft“, ein Gedankenspiel mit der Zeit vor unseren ersten professionellen Aufnahmen, an den Anfang des Ganzen, als unsere Band die Zukunft noch weit vor sich hatte“, erklärt Keyboarder Heiko Maile. „Viele unserer alten Songs werden modern interpretiert, einige der neueren werden vielleicht sogar im Klang unserer Anfangszeit umgesetzt, eine Mischung, die eher frei mit unseren bisherigen Stilrichtungen spielt. Außerdem wollen wir einen hoffentlich gelungenen Mix aus Publikums-Lieblingen und eigenen Vorlieben präsentieren. Ergänzend sollen Videos und visuelle Effekte eine noch größere Rolle als bisher spielen.“