Es gibt nicht viel Tourneen die Jahrzehnte überleben und immer noch genauso interessant und einflussreich sind wie die Campaign For Musical Destruction Tour 2025. Diese erfolgreiche und außergewöhnliche Tour führt NAPALM DEATH bereits seit über 30 Jahren durch die Welt. Die Tour kann stets durch eine bunte Mischung aus Extremen, Kreativem und Underground-Musik überzeugen, bei der die bahnbrechenden Titanen der extremen Musik eine Reihe von klanglich und ethisch gleichgesinnten Bands mitbringt.

Klar, diese Tour war schon immer ein Garant für interessante Mischungen, auch ein Türöffner für neue Variationen und Musikstile oder Bands. Sie war und ist zweifellos legendär. Außerdem gibt es keine andere Crossover-Metal Tournee, die vergleichbar erfolgreich war, ohne jahrzehntelang das Konzept ändern zu müssen und allen Widrigkeiten zum Trotz, immer neue Einflüsse und extreme Musik zu präsentieren und sich kein Stück anzupassen.

Aber lassen Sie uns nicht in Erinnerungen schwelgen, reden wir über die Zukunft: Die Tour unter dem legendären Namen Campaign for Musical Destruction 2025, mit der Kultband NAPALM DEATH die seit 30 Jahren die Bühnen dieser Welt unsicher macht, wurde in Zusammenarbeit mit M.A.D. - Tourbooking erneut mit einem grandiosen Line-Up, bestehend aus NAPALM DEATH, CROWBAR, FULL OF HELL und BRAT, auf die Beine gestellt. Wenn man vom Lärm und nicht von der Musik zerstört werden will, dann ist man hier genau richtig!