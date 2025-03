Mit ihrem einzigartigen Stil und unverwechselbaren Talent erobert Cara Rose die europäische Musikszene im Sturm. Die aufstrebende Singer-Songwriterin aus Glasgow, deren kraftvolle Stimme und einprägsame Texte bereits Tausende von Fans in ihren Bann gezogen haben, kündigt ihre vierte Europatournee innerhalb von nur 12 Monaten an. Nach einer Serie von ausverkauften Konzerten setzt Cara Rose ihren rasanten Aufstieg in der Live-Szene fort und beweist, dass sie zu den spannendsten neuen Künstlerinnen ihrer Generation gehört.