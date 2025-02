Carpet | TFNRSH

CARPET

CARPET ist eine Progrockband aus Deutschland, deren Musik stark von Psychedelic Rock, Stoner Rock und Jazz beeinflusst ist. Harte Gitarren, proggige Riffs, vertrackte Rhythmen, zarte Melodien, ausgetüfteltes Songwriting und jazzige Lässigkeit: Es ist in etwa so, als hätten sich Motorpsycho, Jaga Jazzist, The Notwist und die Beatles im Studio getroffen, um gemeinsam neue Songs zu schreiben. Nach drei bei ELEKTROHASCH veröffentlichten Alben steht die Band seit 2024 beim Bielefelder Vinylliebhaber-Label KAPITÄN PLATTE unter Vertrag, wo im März das aktuelle Album COLLISION erschien.

TFNRSH

Das Instrumentaltrio TFNRSH entführt seine Zuhörer mit ihrer einzigartigen Fusion hypnotischer Klänge, komplexer Rhythmen und fesselnder Melodien auf eine Expedition durch ein atmosphärisches Klanguniversum. Mit ihrem unkonventionellen und von allen Klichees befreiten Musikstil, lösen TFNRSH vielfältige Emotionen aus, sind dabei nie eindimensional oder gar vorhersehbar und erweisen ihren großen Einflüssen wie Elder, Slift, Tool und Russian Circles die Ehre. Am 17. Januar 2025 erscheint das zweite Album der Band erneut in Eigenregie auf Vinyl, CD und digital auf allen gängigen Plattformen. "Book of Circles" knüpft mit energetischen Ausbrüchen und dem eigenständigen Soundcharakter am Erstlingswerk an, ergänzt diesen aber mit einer Portion Wut im Bauch um rohere Emotionen.