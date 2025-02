Central Vapeur zu Gast beim Comic Juju

Das Straßburger Kollektiv stellt seine Arbeit vor.

Seit 2010 widmet sich der Verein Central Vapeur der Aufwertung und Verbreitung der grafischen Künste wie Illustrationen, Comics und zeitgenössischer Zeichnungen. Durch die Bündelung des Know-hows von Fachleuten verschiedener Berufe (Illustrator*innen, Grafiker*innen, Verleger*innen, Bibliothekar*innen usw.) und Studierenden organisiert der Verein auch verschiedene Veranstaltungen etwa das Festival Central Vapeur (im März). Dabei arbeitet Central Vapeur mit mehreren kulturellen Einrichtungen sowie mit zahlreichen französischen und europäischen Festivals und Kollektiven zusammen.

Beim französischen Abend im Rahmen der Stuttgarter Comictage 2025 sind Joseph Béhé und Lisa Blumen als Vertreter*innen des Kollektivs zu Gast, um eigene Arbeiten, aber auch die Arbeit des Vereins vorzustellen.

Wie es sich für einen französischen Comiczeichner gehört, arbeitet Joseph Béhé unter einem Künstlernamen. Allerdings ist Béhé keine ausgeschriebene Abkürzung, sondern der Geburtsname seiner Mutter. Joseph Béhé hat seit den 1990er Jahren mehr als zwanzig Alben veröffentlicht, oft mit einem Szenaristen zusammen, der den Text geschrieben hat – wie es sich für einen französischen Comiczeichner gehört. Darunter finden sich Politthriller und Comicserien. In Deutschland hat er einen Band zur Badischen Revolution von 1848 mitgestaltet, der in Zusammenarbeit mit dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg entstanden ist. Inzwischen ist der Elsässer auch Kunstprofessor an einer Hochschule in Straßburg, Stuttgarts Partnerstadt. Außerdem hat Béhé eine Gewerkschaft für Comicschaffende mitbegründet.

Anders als ihr Name vielleicht vermuten ließe, wurde Lisa Blumen in Roubaix geboren – also in Nordfrankreich, nicht im Elsass. Aber in Straßburg hat sie ihre Kunst an der Hochschule gelernt, dort auch beim Central-Vapeur-Festival ausgestellt – und seitdem bereichert sie die Comicliteratur mit absurden, unheimlichen, wahren und überraschenden Perspektiven, umgesetzt in ziemlich coolen

Zines und einem beeindruckenden Buch: „Vor dem Vergessen“ (Edition Moderne). Lisa Blumen wechselt problemlos vom Erwachsenencomic zum Jugendbuch, und von der Auftragsarbeit zu kleinen, aber feinen Indie-Projekten.

Sprache: Frz./Dt.