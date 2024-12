Charity-Gala 2025 – Gesang trifft Poesie

Seit über 10 Jahren veranstalten die Band „4 more friends“, gemeinsam mit dem Mauerwerk die bekannte Charity Gala zugunsten der Aktion Miteinander-Füreinander. Bislang haben die vier Musiker um Julia Dürr immer ein besonders Programm einstudiert und das Publikum immer wieder aufs Neue überrascht. Abgerundet wurden die Abende durch befreundete Künstler aus Show, Musik oder Akrobatik.

Für das Jahr 2025 haben sich die Veranstalter etwas Neues einfallen lassen. Der Abend soll das gesprochene Wort in den Fokus rücken. Künstler*innen aus der regionalen Poetry Slam Szene sind zu Gast im Mauerwerk und Julia Dürr wird mit ihrem Pianisten im Duoauftritt die gesprochenen Beiträge stimmungsvoll untermalen. „Wir sind in bewegten Zeiten, in denen man sich gegenseitig besser zuhören sollte“, so Chris Seeger Mitinitiator der Charity-Gala.

Mit dabei:

Tonia Krupinski: Sie berührt ihr Publikum mit ihrer authentischen und nahbaren Art und malt mit ihren Texten Bilder für die Ohren – von Gesellschaftskritik bis Selbstironie.

Richard König: Er ist der letztjährige BW-Vizemeister im Poetry Slam ein leidenschaftlicher Liebhaber von Maultaschen und der engagierteste stellvertretende Klassensprecher, den die Klasse 4a jemals hatte.

Elias Zand-Akbari: Er verbindet satirische Lyrik mit Performancekunst. In seinen Texten greift er mit scharfem Blick Themen des Alltags und der Gesellschaft auf, oft humorvoll, manchmal nachdenklich.

Wie immer wird ein Teil des Erlöses der Veranstaltung einem guten Zweck zugeführt und damit die Arbeit des Vereins „miteinander-füreinander“ unterstützt.