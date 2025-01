Chef's Special

Europe`25

Chef'Special ist eine fünfköpfige Popband aus den Niederlanden mit einer einzigartigen Mischung aus Hip-Hop, Rock und Reggae. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat die niederländische Band Chef'Special fünf Alben veröffentlicht und ist ausgiebig durch Europa und die USA getourt.

Ein großer Teil des Erfolgs von Chef'Special sind ihre bereits legendären Live-Auftritte, bei denen das Publikum genauso wichtig für das Erlebnis ist wie die Band selbst. Ob Chef'Special als Vorgruppe von Twenty One Pilots durch Amerika touren, auf der Hauptbühne von Festivals wie Lowlands, Pinkpop, Sziget oder in riesigen ausverkauften Hallen wie dem Ziggo Dome (16.000 Zuschauer) in Amsterdam auftreten; sie überzeugen immer das gesamte Publikum und machen jede Show zu einer Party.

Obwohl die musikalische Palette von Chef'Special verschiedene Genres umfasst, hat die Band einen sehr erkennbaren Sound, in dem ihre eigenen Emotionen und Erfahrungen im Vordergrund stehen. Im Frühjahr 2024 veröffentlichten sie ihr neues Studioalbum "New Gold". Sie starteten mit einer ausverkauften Albumtour in den Niederlanden und spielten in diesem Jahr auf vielen Festivals in Europa.

Das fünfte Chef'Special-Album wird von den Radiohits 'Speed Of Light', 'Fly Like Me' und beschleunigt, was die musikalische Palette der Band weiter auslotet, aber gleichzeitig hört man den typischen Chef'Special-Sound. Persönlich, zu Herzen gehend, emotional und sofort im Kopf verankert. Diese Singles haben sich bereits einen Platz unter echten Klassikern wie 'Amigo', 'In Your Arms' und 'Afraid Of The Dark' erobert. Auf der Bühne bekommen all diese und die vielen anderen Songs von Chef'Special eine zusätzliche Dimension und machen jeden Auftritt zu einem einzigartigen Erlebnis.