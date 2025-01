China wird wichtiger

Auftaktveranstaltung zum E-Learning-Kurs China-Kompetenz

Der vierwöchige Kurs der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg setzt sich zum Ziel, Bürger:innen mit China in Berührung zu bringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, hinsichtlich des medial ambivalenten Bildes sich selbst ein differenziertes Bild zu China erarbeiten zu können. Die China-Kompetenz wird hier als die Ausbildung einer Fähigkeit verstanden, mit der eine informierte Auseinandersetzung und eine eigenständige Bewertung mit Themen zu China möglich sind. Mit diesem E-Learning-Kurs erhalten Sie einen Überblick über die zentralen Themen, die zum Verständnis Chinas beitragen. Diese bestehen aus einem grundlegenden Wissen über die Geschichte und die Besonderheiten des chinesischen Kulturraums, die Funktionsweise der staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, sowie einem Wissen um weiterführende Informationsquellen, also einer China-bezogenen Medienkompetenz.

Die Auftaktveranstaltung ermöglicht eingehende Einblicke in die Inhalte des E-Learning-Kurses. Wir erleben eine Führung durch die Ostasien-Ausstellung, nehmen an einer authentischen, chinesischen Teerunde teil und vertiefen unser Verständnis über die wachsende Bedeutung Chinas weltweit, insbesondere in Europa und Deutschland.

Programm

9 Uhr: Begrüßung und Vorstellung

Tengiz Dalalishvili, Fachreferent der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB BW)

Bernhard Weber, Erster Stv. Vorsitzender, China-Netzwerk Baden-Württemberg (CNBW)

9.10 Uhr: Vorstellung mit einer Teerunde

Bernhard Weber

10 Uhr: Führung in der Ostasien-Ausstellung

Dr. Georg Noack, Referent für Ost-, Südost- und Südasien, Linden-Museum Stuttgart

11 Uhr: Vorstellung des E-Learning-Kurses

Bernhard Weber und Linda Dudzinska, Freie Mitarbeiterin der LpB BW

12 Uhr: Pause

12.30 Uhr: Der Aufstieg Chinas und seine wachsende Rolle in der Welt

Dr. Matthias Niedenführ, Zeppelin-Universität Friedrichshafen

14 Uhr: China-Kompetenz in der politischen Bildung

Tengiz Dalalishvili, Dr. Matthias Niedenführ