„The Welcome to Chippendales“-Tour 2024 mit 27 Standorten in ganz Deutschland

Kreisch-Alarm und Schnappatmung sind garantiert, wenn sie 2024 die Bühnen beben lassen: die Chippendales!

Wer bei den Chippendales an ultimativ trainierte männliche Oberkörper, erotische Unterhaltung und an einen atemberaubend attraktiven Cast denkt, liegt zu hundert Prozent richtig. Doch die Chippendales sind mehr als Sexappeal in Perfektion: Eine Aufnahme in das Ensemble gelingt nur mit den besten tänzerischen und musikalischen Fähigkeiten, mit einem durch eiserne Disziplin gestählten Body und mit einer überwältigenden persönlichen Bühnenpräsenz jedes einzelnen Tänzers!

In über vier Jahrzehnten sind die Männer der Chippendales vor mehr als 100 Millionen Frauen in über 100 Ländern aufgetreten, haben über 1,2 Millionen Tanktops zerrissen, 56.000 Fliegen und Manschetten getragen und wurden mehr als 70 Millionen Mal fotografiert. Der berühmte Chippendales-Kalender wurde der erste rein männliche Kalender, der sich an Frauen richtete, und hat sich weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Im Jahr 2022 wurde Chippendales® Las Vegas, die preisgekrönte männliche Revue im Rio All-Suite Hotel & Casino, zum elften Mal in Folge von den Best of Las Vegas Awards des Las Vegas Review Journal zur "Best Male Revue" in Las Vegas gewählt. Als führende Entertainment-Show für Frauen hat die gefeierte Revue auch (wieder) den Best of Las Vegas Award für "Best Bachelorette Party" gewonnen. Die Produktion in Las Vegas feierte kürzlich ihr 20-jähriges Bestehen im Rio All-Suite Hotel & Casino mit mehr als 8.000 Aufführungen.

Die Deutschland-Tournee "Welcome to the Chippendales" 2024 wird präsentiert von dem Fernsehsender Sixx.