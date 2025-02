CHRIS KLÄFFORD hat sich über die Jahre hinweg einen ausgezeichneten Ruf als Musiker erarbeitet. Vom Sieg bei Swedish Idol (2017) mit "Treading Water" bis hin zum gelobten Halbfinalisten bei America's Got Talent (2019) hat KLÄFFORD mit seiner außergewöhnlichen Stimme und seiner herzlichen Persönlichkeit erfolgreich Fans auf der ganzen Welt erobert.

CHRIS KLÄFFORD gilt als eine der stärksten musikalischen Stimmen, die aktuell aus seinem Heimatland Schweden kommen. Der sympathische Singer-Songwriter veröffentlichte im März 2023 sein Debütalbum „Maybe It’s Just Me“ bei Universal. Die Single des Albums, "Headlights", thematisiert den emotionalen Kampf mit dem Wissen, dass die richtige Entscheidung nicht immer die einfachste ist.

Mit seiner rauchig-markanten Stimme sorgen CHRIS KLÄFFORDs gospelartige Pop-Hymnen für Gänsehaut bei jedem Zuhörer. Das zeigte sich unter anderem auf der Michael Schulte-Tour 2023, bei der er als Support spielte.

Seine Fangemeine auf den Social Media Plattformen wächst weltweit rasant an. In seiner millionenfach geklickten Videoserie „Kitchen Sessions“ auf YouTube, performt CHRIS KLÄFFORD in seiner Küche eigene Songs und Cover, nur mit seiner Gitarre begleitet.

Als KLÄFFORD 2023 seine “The Kitchen Sessions“ Tour für März 2024 ankündigte, stieß er auf einen überwältigenden Zuspruch und eine sehr herzliche Unterstützung von den deutschen Musikfans. Die Tour ist sehr gut bis ausverkauft, so dass der Sänger für März 2025 eine Folgetour ankündigte: "The Long Way" wird mit Full Band gespielt und eine ganz neue Seite zeigen - denn CHRIS KLÄFFORD ist bisher bekannt für seine Soloauftritte mit Gitarre.