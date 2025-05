Christoph Neuhaus Miez The Catz

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul.

Dieses Mal wird es hohen Besuch aus Baden in der Landeshauptstadt geben.

Zusammen mit den beiden Karlsruher Musikern Sean Guptill (Trompete & Vocals) und Keyboarder Steffen Schumacher werden der Stuttgarter Bassist Moritz Holdenried und Martin Grünenwald am Schlagzeug für heiße Klänge sorgen.

Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert die Besetzung feinsten Jazz n Groove.

Come Down and miez with the Catz…!